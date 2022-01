Bøssemager tiltalt: Politiet ransagede rodet våbenværksted

Politiet fandt i 2020 adskillige pistoler i et værksted i Hvidovre. Tirsdag er retssag indledt i Næstved.

Der lå skydevåben og ammunition overalt i et værksted, som politiet 18. november 2020 ransagede i et hus på Hvidovre Strandvej i Hvidovre.

Værkstedet tilhører en 50-årig mand, der er uddannet bøssemager, og derfor har arbejdet med våben. Men ifølge anklagemyndigheden, der har tiltalt manden, var der adskillige ulovlige skydevåben på stedet.

Tirsdag er straffesagen mod bøssemageren og tre andre tiltalte begyndt i Retten i Næstved. Sagen handler om våbenbesiddelse og salg af våben.

Værkstedet, som blev ransaget, fremstod ifølge politiet rodet. Det fortæller anklager Ulrik Birk Godtfredsen i retten. Han fortæller også, at flere af de pistoler, som man fandt, var "tilvirkede" eller forsøgt tilvirket.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Man finder en række omdannede gas- og signalpistoler, men de er tilvirket til at kunne skyde med skarpt. Normalt skal de kun kunne sige "bang", siger anklageren.

Da man ransagede hos den 50-årige, fandt politiet også en pistol med ammunition i en skuffe i et natbord sammen med 181.000 kroner i kontanter. Ifølge den tiltalte er der tale om en gammel pistol fra Anden Verdenskrig.

Hos manden blev der fundet 13 skydevåben, der ifølge anklageren var ulovlige.

Derfor kræves den 50-årige dømt for våbenbesiddelse af særligt skærpende omstændigheder efter straffelovens paragraf 192a, der som minimum giver en straf på to års fængsel.

Den 50-årige mand er førtidspensionist, men fortæller i retten, at han gerne rådgiver om våben og ser bekendtes våben igennem. Men han afviser at have solgt våben.

Han fortæller, at de ulovlige skydevåben var hans afdøde fars. Bøssemageren afviser selv at have tilvirket gas- og signalpistoler.

- Jeg har våbentilladelse, derfor er der ikke nogen grund til, at jeg bygger noget som helst om, siger den tiltalte.

Han fortæller, at det var hans plan at aflevere farens gamle våben til politiet, men han havde ikke gjort det, da politiet ransagede i 2020.

- Jeg ville undgå den situation her, hvor vi sidder lige nu, siger den 50-årige.

Der blev også fundet tre rifler, to pistoler og 19 haglgeværer, som anklagemyndigheden mener, at han havde tilladelse til, men opbevarede forkert.

Derudover blev der fundet fire rifler og dele til en automatriffel, som manden ifølge anklageren ikke havde tilladelse til, men som anklageren ikke mener, var særligt skærpende at besidde.

Samme dag, som ransagningen af værkstedet fandt sted, blev den 50-årige anholdt i sit sommerhus. Her fandt politiet også en maskinpistol.

I sagen er den 50-årige anklaget for at have villet videreoverdrage de fundne våben.

Han er desuden tiltalt for at videresælge en række skydevåben, som ikke er blevet fundet, til en 44-årig mand, som også er blandt de tiltalte i sagen.

To andre mænd på henholdsvis 42 og 27 år er også anklaget for at have haft mindre roller i våbensagen.

De fire mænd nægter sig i det væsentligste skyldige.

De sidder alle varetægtsfængslet i sagen, der ventes afsluttet i slutningen af januar.

/ritzau/