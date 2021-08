Bokseinstruktør vil knockoute Pernille Vermund i retten

Bokseinstruktør og personlig træner Mahmoud Loubani og Nye Borgerliges partiformand Pernille Vermund indtager tirsdag hvert sit juridiske ringhjørne i Retten i Helsingør.

Loubani kræver Pernille Vermund dømt for injurier, fordi hun tilbage i december 2019 i en kommentartråd på Facebook linkede til et blogindlæg, hvor Loubani blev omtalt i lidet flatterende vendinger.

Det oplyser advokat Jonas Christoffersen, der sekunderer Pernille Vermund i tirsdagens strid.

Mahmoud Loubani repræsenteres af advokat Christian F. Jensen. Han oplyser imidlertid, at Loubani og han selv ikke vil udtale sig om sagen, før der er faldet dom.

Ifølge Jonas Christoffersen vil Loubani have Pernille Vermund dømt, fordi hun linkede til et længere blogindlæg, hvor Loubani blandt andet blev omtalt som en person, der ønskede død over USA og som terrorapologet, altså en person, som forsvarer terror.

- Men hvis man ved at dele et link til et indlæg, hæfter for alle enkeltheder, så får domstolene rigtig travlt med at behandle injuriesager, siger Jonas Christoffersen.

Loubani har tidligere haft held til at sende en juridisk næsestyver i retning mod Nye Borgerlige. I december 2019 blev en af partiets mest fremtrædende figurer, Mette Thiesen, dømt for at krænke Mahmoud Loubanis ære.

Det gjorde hun ved på sin hjemmeside at omtale ham som "terroristsympatisør". Loubani havde - mente Thiesen - i et opslag på Facebook udtrykt sympati for Omar El-Hussein, der i København i 2015 angreb kulturhuset Krudttønden og synagogen i Krystalgade.

Københavns Byret mente, at det var ærekrænkende og ikke tilstrækkeligt underbygget med fakta, og derfor var det en overtrædelse af injuriebestemmelsen i straffeloven.

Mette Thiesen blev ikke straffet. For Loubani havde nemlig været for længe om at anlægge sagen, og derfor var den forældet, for så vidt angår spørgsmålet om straf.

Men Thiesen blev dømt til at betale en godtgørelse på 15.000 kroner til Loubani. Hun blev desuden dømt til at betale 15.000 kroner i sagsomkostninger og 500 kroner i retsafgift. Hun valgte ikke at anke dommen.

Ifølge Jonas Christoffersen var det i forlængelse af den sag, at den nye sag opstod. Ja faktisk opstod der to nye sager. For efter afgørelsen skrev debattør Karen West om Loubani på Facebook.

Hendes indlæg fandt Loubani også krænkende, men Karen West blev midt i juli frifundet. Men samme facebooktråd har altså affødt endnu en injuriesag anlagt af Loubani. For det var i den tråd, at Vermund delte det omstridte link.

Injurielovgivningen er en del af straffeloven. Men i modsætning til andre straffelovessager, føres injuriesager i hovedreglen ikke af anklagemyndigheden, men som en såkaldt privat straffesag.

Dommen i sagen ventes først på et senere tidspunkt.

/ritzau/