Boligejere i modvind: Salgspriser falder for niende måned i træk

Salgspriserne for lejligheder og villaer faldt fra januar til februar med henholdsvis 0,7 og 0,5 procent.

Det er niende måned i træk med prisfald.

Det fremgår af friske tal fra Boligsiden, som er ejendomsmæglernes fælles boligportal.

Prisfaldet er dog ikke helt så stort som de foregående måneder, bemærker boligøkonom og kommunikationsdirektør ved Boligsiden Birgit Daetz.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Siden september har vi hver måned set huspriserne falde et sted mellem én og to procent. Det er en voldsom udvikling på så kort tid.

- Nu tyder noget til gengæld på, at der er faldet mere ro på, siger hun i en kommentar til tallene.

De faldende priser er ifølge boligøkonomen en reaktion på stigende renter, høj inflation og generel økonomisk usikkerhed det seneste år.

Salgsprisen for ejerligheder er hen over året faldet 9,1 procent.

For villaer og rækkehuse er salgsprisen faldet 8,4 procent.

- Priserne er fortsat ved at tilpasse sig de nye økonomiske vilkår, og der kan stadig ske overraskelser. Men vi nærmer os højsæsonen for boligkøb. De foreløbige tal for marts viser, at salget af huse nogenlunde følger niveauet fra tiden før corona, siger Birgit Daetz.

Artiklen fortsætter under annoncen

Cheføkonom i Sydbank Søren Kristensen forventer, at boligpriserne fortsat vil falde.

- Vi forventer desværre for boligejerne, at priserne vil fortsætte ned nogle måneder endnu. Særligt fordi renterne i den seneste tid igen er kravlet op, siger han i en kommentar.

Stigende renter gør det dyrere at finansiere boligkøbet. Dertil kommer stigende energipriser, der også har gjort det dyrere at være boligejer.

Også privatøkonom i Arbejdernes Landsbank Brian Friis Helmer forventer fortsat faldende salgspriser.

- Vi har den seneste måneds tid oplevet nye rentestigninger, som kan resultere i ny modvind til et i forvejen presset boligmarked målt på handler og priser, skriver han i en kommentar.

/ritzau/