Boligejere undgår skattestigning i 2024 trods højere vurderinger

Hvis de foreløbige ejendomsvurderinger får boligejere til at bekymre sig om, hvorvidt økonomien kan hænge sammen fremadrettet, bør man slå koldt vand i blodet. I hvert fald for nu.

Det siger Mira Lie Nielsen, der er boligøkonom hos Nykredit.

- På grund af de nye skatteregler vil selv en fordobling af ejendomsvurderingen ikke være nok til, at skatten kommer til at stige for boligejerne i 2024, siger hun.

Er man en af dem, hvor ejendomsvurderingen stiger så meget, at man alligevel står til at skulle stige i skat, får man en skatterabat. Det skyldes nye boligskatteregler, der træder i kraft fra årsskiftet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Reglerne betyder, at ingen af dem, som bliver i deres nuværende ejerbolig, kommer til at betale mere i skat i 2024, end hvad der er blevet betalt i år.

I alt står fire ud af fem til at få en skattelettelse. Den sidste femtedel vil få en skatterabat.

De fleste boligejere er blevet beskattet af videreførte vurderinger fra 2011, hvor de sidste vurderinger i det gamle vurderingssystem blev foretaget. Der er sket rigtigt meget med boligpriserne siden da.

Derfor har de fleste boligejere formentlig også været klar over, at de vurderinger, man beskattes af i dag, er noget lavere end den reelle ejendomsvurdering.

I den nye boligskattelov er ejendomsværdiskatten blevet næsten halveret til 0,5 procent, og grundskyldpromillerne, der varierer i kommunerne, sænkes også betydeligt.

Ifølge Vurderingsstyrelsen får man rabatten, så længe man ejer boligen. Men man får ikke mere rabat, hvis boligskatten stiger senere.

I alt gives der skattelettelser for omkring ti milliarder kroner.

Skatterabatterne gælder ifølge Mira Lie Nielsen kun for 2024.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det betyder, at man i 2025 og 2026 beskattes af en ny 2024-vurdering, forklarer hun.

- Ender den over 2022-vurderingen, som ligger til grund for vores skattebetaling næste år, vil man opleve, at skatten stiger, siger hun.

Den stigning behøver dog ikke nødvendigvis at påvirke det månedlige budget.

Der vil nemlig være en mulighed for at indefryse stigningen som gæld til kommunen. Det kan man gøre, så længe man bor i boligen.

- Her skal man dog være opmærksom på, at der kommer renter på indefrysningen. Og det kan ende med at blive et anseeligt beløb.

- Og det skal betales, den dag man sælger, lyder det.

Derfor anbefaler hun, at man afbetaler løbende, hvis der er luft til det i budgettet.

/ritzau/