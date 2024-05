Boligejerne betaler fortsat renter og afdrag til tiden

Med et renteniveau, der på meget kort tid steg flere procentpoint, skulle man tro, at nogle boligejere ville komme i klemme på grund af de højere renteudgifter.

Men det er der ikke noget, der tyder på.

Tal fra Finans Danmark viser, at den såkaldte restanceprocent - som er andelen af realkreditlån, der ikke bliver betalt som aftalt - er stort set uforandret.

Hvor den i begyndelsen af 2022 lød på 0,13 procent, var den ved udgangen af 2023 steget en lille smule til 0,15 procent.

- At restancerne forbliver lave på trods af de markante rentestigninger skyldes især en stærk dansk økonomi med lav ledighed. Vi ved, at ét af de forhold, der især giver boligejerne betalingsproblemer, er at miste sit arbejde, lyder vurderingen fra Sune Malthe-Thagaard, der er chefanalytiker i Totalkredit.

Han kalder tallene for godt nyt for boligmarkedet og dansk økonomi, fordi det holder hånden under boligpriserne og holder antallet af tvangsauktioner nede.

Brian Friis-Helmer, der er privatøkonom i Arbejdernes Landsbank, konstaterer i den forbindelse, at antallet af tvangsauktioner i 13 kvartaler i træk har ligget under 500.

- Det er særligt det stærke arbejdsmarked, som holder en effektiv hånd under boligejernes solide betalingsevne. Beskæftigelsen er rekordhøj, mens ledigheden holder sig lav.

- Dertil har danskerne høje opsparinger og en lav udlånsvækst. Og så medvirker det stærke boligmarked til, at det er lettere at sælge boligen i fri handel, hvis der opstår betalingsproblemer, siger Brian Friis-Helmer om tallene.

/ritzau/