Boliger bliver taget af markedet som før coronakrisen

Ejendomsmæglerne tager færre boliger af hylderne. En forklaring kan være, at mange allerede har købt ny bolig.

Siden coronakrisen begyndte, er handlen med boliger groft sagt tiltaget måned for måned.

Men nu viser tal fra Finans Danmark, interesseorganisation for den finansielle sektor, at udviklingen er begyndt at vende.

Således viser tallene, at ejendomsmæglerne i december har taget færre boliger af hylderne end året før. Det vil sige, at der er købt færre boliger end tidligere.

Mere præcist er der i december taget 15,9 procent færre huse og 15,7 procent færre ejerlejligheder af markedet i forhold til samme måned året før.

Artiklen fortsætter under annoncen

Med faldet har antallet af bolighandler i december været på niveau med det, der typisk var før corona.

I Finans Danmark bemærker Peter Jayaswal, der er direktør for Realkredit og Ejendomsfinansiering, at december typisk er den måned på året, hvor færre danskere køber bolig.

- Men antallet af boliger, der er fjernet fra ejendomsmæglernes hylder i december 2021, er væsentligt lavere sammenlignet med december i 2020.

- Det skyldes, at 2020 var et usædvanligt år, hvor rigtig mange danskere købte ny bolig.

- Nu er boligmarkedet begyndt at vende tilbage til en mere normal tilstand, som før coronakrisen begyndte i marts 2020, siger Peter Jayaswal.

/ritzau/