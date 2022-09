Boligkøbere har fået endnu flere valgmuligheder

For sjette måned i træk er antallet af boliger, der er til sag, vokset.

Boligsiden registrerer ved udgangen af hver måned, hvor mange boliger der er til salg. I august drejede det sig om 41.758 af slagsen, fordelt på villaer og rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse.

Det er en stigning på 18 procent sammenlignet med sidste år og vidner om, at det i højere grad er købers marked nu, selv om udbuddet set med historiske briller stadig er relativt lavt.

- Udviklingen skyldes, at flere sætter huset til salg, samtidig med at vi ikke ser den samme gennemstrømning på boligmarkedet som tidligere.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Køberne er blevet en lille smule mere forsigtige i takt med, at renterne stiger, og at øvrige udgifter gør det dyrere for boligkøberne at finansiere deres bolig, siger Birgit Daetz. Hun er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

Det er særligt i Region Hovedstaden, at antallet af til salg-skilte vokser.

Her er boligudbuddet steget med 52 procent det seneste år. Alene for villaer og rækkehuse er stigningen 68 procent.

Det vil få betydning for den pris, man kan få for sin bolig, vurderer Lise Nytoft Bergmann, der er chefanalytiker og boligøkonom i Nordea Kredit.

- Boligerne sælger ikke længere sig selv. Det stigende udbud er et udtryk for, at vi kommer til at se prisfald på boligmarkedet i de kommende år, siger hun.

Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, når frem til samme konklusion.

- Vi forventer, at huspriserne på landsplan vil falde med 5-10 procent, mens lejlighedspriserne vil falde med 10-15 procent, siger han.

For fritidshusene går trenden i øvrigt den anden vej. Her er der 4663 af slagsen til salg, og det er faktisk 9,1 procent færre end på samme tidspunkt sidste år.

/ritzau/