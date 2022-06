Boligkøbere omkring København har mere at vælge imellem

Selv om det er blevet dyrere at låne penge til huskøb, så er der trods alt noget andet, som boligkøbere kan glæde sig over.

Tal fra Finansdanmark viser, at boligudbuddet - altså antallet af boliger, der er sat til salg - steg i maj måned på landsplan med omkring 1000 til 33.894.

Fremgangen gælder både enfamiliehuse, lejligheder og sommerhuse.

Men fordi vi kommer fra et meget lavt udgangspunkt, er det fortsat sælgers marked, mener Ane Arnth Jensen, der er viceadministrerende direktør i Finansdanmark.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Flere boligejere har i forårsmånederne valgt at sætte deres hus til salg end i de foregående måneder. Den tendens ser vi typisk på denne tid af året.

- Men i år kommer udbuddet fra et historisk lavt niveau. Derfor er der – trods en stigning i udbuddet – stadig relativt få huse til salg landet over, hvis man sammenligner med samme periode for bare to eller tre år siden, siger hun i en kommentar til tallene.

Udbuddet er også skævt fordelt, idet hovedparten af stigningen findes i og omkring hovedstadsområdet, mens mange af landets øvrige egne oplever stilstand i udbuddet og måske endda tilbagegang.

Det er måske også derfor, at man ikke endnu kan se på udbudspriserne, at renterne er blevet højere og prisen på energi er steget kraftigt.

Men det vil formentlig ændre sig, mener Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom hos Danske Bank.

- Det bider på boligefterspørgslen, og det er vores klare forventning, at det vil trække både handler og priser ned på boligmarkedet.

- Det skal dog også siges, at årstiden spiller ind, hvor der ofte er en mere positiv stemning på boligmarkedet gennem foråret, skriver han i en kommentar.

/ritzau/