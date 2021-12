Boligkøberne har endnu færre huse at vælge imellem

De danskere, der lige nu går og kigger på hus, har ikke fået nemmere ved at finde et nyt sted at bo.

Tal fra Boligsidens udbudsstatistik fortæller nemlig, at der ved udgangen af november kun var 24.570 huse til salg.

Det svarer til et fald på knap 4 procent i løbet af en måned, og det er som sådan ikke usædvanligt, når man tager årstiden i betragtning.

- Udbuddet af boliger falder altid, når december starter, og jul og vinter nærmer sig. Sådan er det også i år, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hun noterer sig dog, at antallet af huse, der er til salg, fortsat er en del lavere, end det plejer at være. Sammenligner man for eksempel med samme tidspunkt sidste år, er udbuddet otte procent lavere.

Og det er en lille smule alarmerende, hvis man spørger Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom og chefanalytiker i Nordea.

Hun advarer mod, at det kan medføre yderligere prisstigninger i et fortsat hektisk boligmarked.

- Markedet har været usædvanligt længe, og derfor er niveauet for udbuddet også usædvanligt. Selv om udbuddet normalt falder på den her tid af året, skal vi ikke ret meget længere ned, før vi bliver bekymret.

- Hvis der er færre boliger til salg, bliver køberne nødt til at byde hinanden op. Og oven på den hektiske periode på boligmarkedet, som vi har været igennem, ser vi gerne, at udbuddet ikke dykker alt for meget, siger hun.

Ejerlejlighedskøberne kan til gengæld glæde sig over, at der er to procent flere boliger til salg i denne kategori end sidste år, hvorimod udbuddet af sommerhuse er faldet med 22 procent.

/ritzau/