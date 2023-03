Boligkøbernes appetit stiger i februar - men ligger fortsat lavt

Stigende renter og høj inflation har fået aktiviteten på boligmarkedet til at bremse alvorligt op de seneste mange måneder.

I februar ser boligkøberne dog ud til at have genfundet noget af købelysten. Det viser nye tal fra Boligsiden.

5606 boliger skiftede hænder i årets anden måned. Det er en stigning på 22 procent sammenlignet med januar i år.

Trods stigningen er aktiviteten på boligmarkedet for en februar måned ikke set lavere siden 2014.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi ser altid en fremgang i boligsalget i februar måned, og på den måde afspejler det aktuelle boligsalg i februar helt normale sæsonudsving, siger Birgit Daetz, boligøkonom hos Boligsiden, i en pressemeddelelse.

- De 5606 solgte boliger i februar er et beskedent resultat, men det er værd at bemærke, at der trods alt bliver solgt boliger i et omfang, som gør, at vi nærmer os det niveau, vi så i tiden inden handelsboomet i pandemiårene.

Ifølge Svend Greniman Andersen, der er seniorøkonom hos Nykredit, tyder meget på, at boligsalget er ved at have nået sin bund.

- Boligmarkedet er så småt ved at tø op, og købere og sælgere får lettere ved at finde hinanden, efterhånden som boligpriserne falder, og renterne er ved at have toppet, skriver han i en kommentar.

- Samtidig oplever eller forventer mange danskere en kærkommen lønfremgang ovenpå den høje inflation.

Han henviser til de mange overenskomstforlig, der er blevet indgået for tusindvis af privatansatte siden februar.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der er udsigt til pæne lønstigninger på tværs af sektorer.

- Det giver langsomt mere luft i budgetterne til boligkøb, skriver han videre.

Han forventer dog, at 2023 overordnet vil være et år, hvor manges privatøkonomi fortsat vil være under pres, og hvor boligmarkedet kommer til at lide.

Det stemmer overens med en prognose for boligmarkedet, som Nationalbanken kom med onsdag.

Den forventer, at boligmarkedet kommer til at falde med 9,4 procent i år.

/ritzau/