Boligmarkedet er stadig på lavt blus efter martsfremgang

Landets ejendomsmæglere fik lidt mere at se til i marts, hvor både antallet af solgte lejligheder og antallet af solgte huse steg.

Det viser friske tal fra Boligsiden, som er mæglernes portal for boliger, der er udbudt til salg.

Men trods højere salgstal er handelsaktiviteten fortsat lav set med historiske briller.

Særligt markedet for ejerlejligheder ligger fortsat underdrejet, efter at nye boligskatter har gjort det dyrere at eje en lejlighed, særligt i Hovedstadsområdet.

Der blev solgt 1345 lejligheder på landsplan i marts, hvilket er mere end i januar og februar.

- Men sammenligner man med gennemsnittet for marts de seneste 10 år, ligger salget i 2024 20 procent lavere.

- Vi kan også se, at der i de første tre måneder i år faktisk er solgt flere lejligheder end i samme periode sidste år, hvor renten var steget kraftigt over kort tid.

- Det fortæller mig, at konsekvenserne af boligskatten trods alt er begrænsede. Det skyldes formentlig også, at boligskatterne fylder mindre på boligkøbsbudgettet, end renteudgifterne gør, siger Mira Lie Nielsen.

Hun forventer, at særligt lejlighedspriserne de kommende måneder fortsat vil tilpasse sig den nye virkelighed, selv om et lavt boligudbud formentlig til en vis grad vil holde hånden under markedet

Og så holder hun øje med, hvordan renterne bevæger sig - og i hvor høj grad de arter sig som ventet.

- Der er kommet en smule usikkerhed om, hvornår de amerikanske og europæiske centralbanker sætter renten ned.

- Derfor har vi også på det seneste set de lange renter stige en lille smule, og derfor forventer vi heller ikke lige nu, at der for alvor kommer gang i husmarkedet i år.

- Omvendt ser det fortsat ud til, at Den Europæiske Centralbank sænker renten i juni, og det vil med det samme slå igennem hos boligejere med kort rente, siger Mira Lie Nielsen.

/ritzau/