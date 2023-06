Boligmarkedet er vågnet: Prisstigninger igen i maj

Igen i maj steg boligpriserne ifølge en opgørelse fra Boligsiden, der indsamler tal fra størstedelen af de danske ejendomsmæglere.

Selv hvis man korrigerer for, at priserne normalt stiger i maj, var der tale priser på et højere niveau end i april.

Dermed er priserne steget i tre måneder i streg efter en længere periode med prisfald.

Ifølge cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank Jeppe Juul Borre er boligmarkedet dermed videre fra de prisfald som blev udløst af rentestigningerne.

- Vi forventer, at boligmarkedet stabiliserer sig herfra. Så priserne begynder at bevæge sig sidelæns. Sidst på året og i 2024 vil priserne så småt begynde at stige igen, lyder vurderingen fra cheføkonomen.

- Så vi er i vores optik ude af den værste periode på boligmarkedet. Det var lidt over et halvt år, hvor priserne faldt med lidt over ti procent.

Et af de områder, hvor priserne særligt har taget et hop op i maj, er lejlighedsmarkedet omkring hovedstaden.

Det er samtidig en af del af markedet, hvor priserne havde fået flest tæsk forud for forårets comeback.

- Priserne i Københavnsområdet nåede at falde 12-15 procent siden de toppede omkring sommeren i fjor, og det har naturligvis låst markedet op for flere boligkøbere, siger Mira Lie Nielsen ,der er boligøkonom hos Nykredit.

- Det er alligevel bemærkelsesværdigt, at priserne er steget de seneste par måneder, for prisfaldet inden da har ingenlunde kunnet opveje de højere renteudgifter, som er væltet ind over boligkøberne det seneste år.

Hun forventer modsat Jeppe Juul Borre, at der flere prisfald forude.

Jeppe Juul Borre forventer, at renterne så godt som har toppet. Men det betyder ikke, at det behøver være slut med rente-overraskelser for de boligejere, der skal have finansieret deres lån på ny.

- For de eksisterende boligejere vil man typisk se, at der er en forsinkelse, fra at renterne stiger, til at det rammer på boliglånet, siger han.

- Lad os tage den store gruppe af boligejere med variabel rente, som fik deres nye rente på lånet ved årsskiftet.

- De mærkede det først for alvor ved terminen i april eller slutningen af marts. Det er altså tre kvartaler efter, at renterne for alvor begyndte at stige.

/ritzau/