Boligmarkedet halter langt efter de gyldne år under corona

Ejendomsmæglerne skal løbe længere efter det næste boligsalg, end tilfældet var for bare et par år siden.

I 2023 blev der solgt 77.654 boliger på landsplan, viser en opgørelse fra Boligsiden fredag morgen.

Selv om det er en stigning på fem procent sammenlignet med året før, er det langt fra tiden under corona.

I den periode nåede boligannoncerne knap nok at blive oprettet, inden boligerne endte på nye hænder.

Både i 2020 og 2021 blev der solgt flere end 100.000 boliger.

Det skal dog tilføjes, at sidste år ikke havde de bedste forudsætninger for at nå op på samme niveau som de gyldne coronadage.

Året startede nemlig i kølvandet på et barskt økonomisk andet halvår i 2022, hvor boligsalget dykkede.

- Det samlede lejlighedssalg for hele Danmark i 2023 er - med undtagelse af 2022 - ikke set lavere siden 2014, så årsresultatet er i sig selv ikke prangende, siger Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

- Det hænger primært sammen med det sløje salg i starten af året, for i andet halvår - særligt fjerde kvartal - steg lejlighedssalget betydeligt.

Særligt det københavnske boligmarked var afgørende for, at helhedsbilledet ikke endte med at se værre ud.

En af faktorerne i slutspurten sidste år var de foreløbige ejendomsvurderinger, der viste, at især lejlighedskøbere i København kunne ende med en højere ejendomsskat, hvis de købte bolig efter nytår.

- Det gjorde lejlighedskøberne ekstra ivrige efter at lukke en handel inden 2024 for at sikre skatterabatten, siger Birgit Daetz.

På landsplan steg salget af ejerlejligheder med 11 procent i 2023 sammenlignet med året før.

For villaer og rækkehuse lød stigningen på fem procent.

