Boligmarkedet vakler efter nye rentestigninger

Antallet af solgte huse i maj er det laveste siden 2016, efter at boligrenterne er gået i vejret.

Det begynder tilsyneladende at kunne mærkes på antallet af bolighandler, at boligrenten er røget i vejret.

Onsdag har Boligsiden offentliggjort tal for antallet af bolighandler i maj måned. I den periode skiftede 7790 enfamiliehuse, lejligheder og sommerhuse ejer.

Det er godt nok flere end i april, men sammenligner man med tidligere år, er det ikke set lavere siden 2016.

Det tolker Boligsidens kommunikationsdirektør, Birgit Daetz, som en reaktion på, at det er blevet dyrere at finansiere et køb af bolig.

- Vi ser normalt en stigning i boligsalget i forårsmånederne fra marts til maj, hvilket ikke er sket i år.

- Det hænger naturligvis sammen med et stigende renteniveau, der gør det dyrere for boligkøberne at finansiere deres nye bolig.

- Desuden bidrager stigende inflation og krigen i Ukraine til en usikkerhed, som får flere købere til at tøve og overveje deres boligkøb en ekstra gang, siger hun.

I Nordea Kredit er chefanalytiker og boligøkonom Lise Nytoft Bergmann enig.

Hun noterer sig, at den 30-årige realkreditrente er steget fra 1,5 procent til 4 procent siden nytår. Samtidig er inflationen på det højeste niveau i 39 år.

Det gør køberne bekymrede, og mange købere må også se i øjnene, at de ikke længere har råd til en lige så lækker bolig som tidligere på året.

Det er derfor forståeligt, at handelsaktiviteten er på vej ned i gear, skriver hun i en kommentar til tallene.

Ser man på de enkelte boligtyper, ser sommerhussalget ud til at være relativt upåvirket af den økonomiske udvikling.

Derimod var salget af ejerlejligheder det laveste for en maj måned siden 2014.

På markedet for enfamiliehuse ligger niveauet på omkring samme niveau som i årene før coronaens indtog.

/ritzau/