Boligpriserne steg igen i tredje kvartal

Boligmarkedet har været ganske varmt på det seneste, på trods af at renteniveauet fortsat er højt.

Tal fra Finans Danmark viser, at der i tredje kvartal blev handlet 15.378 boliger. Det svarer til en stigning på 22 procent i forhold til samme periode sidste år.

Den høje handelsaktivitet har også sat sig i priserne, som for huses vedkommende er steget med 1,2 procent. Lejligheder var 3,4 procent dyrere end for et år siden.

For lejlighedernes vedkommende er der tale om den kraftigste stigning i over to år. Det konstaterer Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Lejlighedsmarkedet har for en periode fået ekstra medvind inden overgangen til de nye boligskatter. En del boligkøbere vil gerne nå at sikre sig skatterabat inden overgangen til årsskiftet, og det er for en periode med til at sende priser og handler op, siger han.

Haris Coric, der er seniorøkonom hos Realkredit Danmark, bemærker, at der er givet pæne prisnedslag på den oprindelige udbudspris i de handler, der er gennemført.

- Selv om prisnedslaget kan lyde af meget, så er vi slet ikke på niveau med finanskrisen, hvor nedslaget i prisen, da det var størst, lå på omtrent 16 procent for parcelhuse, 18 procent for ejerlejligheder og 21 procent for sommerhuse, siger han.

Både Jeppe Juul Borre og Haris Coric forventer mindre prisstigninger den kommende tid på parcelhusmarkedet, mens ejerlejlighederne - og særligt i København - formentlig vil opleve modvind, når de nye ejendomsvurderinger skatter slår igennem på ejendomsskatten.

/ritzau/