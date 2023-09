Boligpriserne tager største spring op i to år

Priserne på huse og lejligheder fortsætter med at stige.

I andet kvartal i år steg huspriserne med 3,1 procent og lejlighedspriserne med 4,1 procent sammenlignet med første kvartal.

Det viser nye tal fra bankernes interesseorganisation, Finans Danmark.

Dog er priserne stadig lavere, hvis man sammenligner med andet kvartal i 2022.

- Boligmarkedet genfinder melodien. Priserne stiger med det kraftigste i to år, og handelsaktiviteten går et gear op, skriver Jeppe Juul Borre, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, i en kommentar til tallene.

Antallet af handler er for både ejerlejligheder og parcelhuse steget for andet kvartal i træk.

Jeppe Juul Borre kalder det en god nyhed, at både priser og handelsaktivitet igen er på vej op, efter en periode med usikkerhed og rentestigninger.

- Der er nu kommet mere ro om renterne og den økonomiske situation, og det er med til at give mere medvind på boligmarkedet, skriver han videre.

Årsagen til, at flere boligkøbere sætter underskriften på en købskontrakt, er, at et nyt boligskattesystem træder i kraft 1. januar 2024. Det skriver Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri, i en kommentar.

Køber man en bolig, hvor boligskatten står til at stige, inden kalenderen siger 2024, får man nemlig en skatterabat.

Det samme påpeger Jeppe Juul Borre. Han tilføjer desuden, at overgangen til det nye boligskattesystem kan skabe nogle "specielle bevægelser" på visse dele af boligmarkedet.

Han nævner specifik lejlighedsmarkedet i de store byer, hvor han forudser, at der kan komme stærke tal for en periode.

- Efterfølgende vil vi se markedet gå tilbage, da en del vil have fremskyndet boligkøbet i de områder, skriver han.

De nye boligskatteregler vil medføre en skattelettelse for fire ud af fem boligejere ifølge Vurderingsstyrelsen. Men særligt i de dyre områder kan boligejerne fremover komme til at betale mere i boligskat.

