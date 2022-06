Boligrenter stiger fortsat: Fireprocentslån er nu åbnet

Realkreditdanmark har fredag åbnet for tilbudsgivning på et realkreditlån med en kuponrente på 4 procent.

Boligrenterne er på få måneder skudt i vejret med raketfart, og nu er en ny milepæl nået.

Fredag har Realkredit Danmark åbnet for et 30-årigt fastforrentet realkreditlån med afdrag og en kuponrente på 4 procent.

En kuponrente er en obligations pålydende rente.

Det er første gang siden starten af 2012, at et fireprocentslån har været under kurs 100 og dermed været åbent for tilbudsgivning.

Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig er forsigtig med at spå om den fremtidige renteudvikling, men forventer alligevel, at boligrenterne vil stabilisere sig den kommende tid.

- Vi vurderer således ikke, at vi står foran et yderligere større spring op i de 30-årige realkreditrenter, og ser heller ikke noget fastforrentet femprocentslån med afdrag blive introduceret over det næste års tid, siger han i en pressemeddelelse.

Han påpeger dog, at rentestigningerne vil betyde, at det bliver sværere at blive kreditgodkendt til køb af bolig - ikke mindst hvis man er ude efter et lån med variabel rente.

I januar 2021 lå den effektive realkreditrente på 0,75 procent. Et år senere var den lige over 1,5 procent, og nu nærmer den sig altså hastigt 4 procent.

På samme måde er de variable renter også steget markant i løbet af i år.

Omkring årsskiftet var det slut med negative renter på F1-lånet, og for en måneds tid siden kunne man sige det samme om F5-renten.

