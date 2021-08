Boligsalg er det laveste i 15 måneder - men holder højt niveau

Salget af boliger var i juli på det laveste niveau i 15 måneder. Det viser tal fra Boligsiden.

Der var samlet 7800 salg af huse, lejligheder og sommerhuse i juli.

Hos Arbejdernes Landsbank vurderer cheføkonom Jeppe Juul Borre, at det lavere antal salg er et udtryk for, at boligmarkedet er på vej tilbage mod en mere normal situation.

- Boligmarkedet har de seneste måneder bevæget sig ind i en ny og langsommere fase, end vi har været vidne til i vinter, hvor tempoet var hæsblæsende, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er fjerde måned i træk, at antallet af bolighandler falder. Det er alligevel det næsthøjeste antal boligsalg i en juli måned i de 11 år, som Boligsiden har lavet statistikken.

- Der er ikke tale om tomgang på boligmarkedet. Hvis man sammenligner med tiden før corona, så er der fortsat et højt antal handler, men vi har lagt det voldsomme coronatempo bag os, siger Jeppe Juul Borre.

Hos Nykredit vurderer boligøkonom Mira Lie Nielsen, at udviklingen på boligmarkedet til en vis grad kan kobles op på, hvordan restriktionerne har været.

- Vores hverdag ligner mere og mere sig selv med fritidsaktiviteter, cafébesøg, fysisk fremmøde på arbejde, og så er der ikke længere helt så meget overskud til at fokusere på boligen.

- Desuden betyder de store boligprisstigninger, især i de store byer, at færre boligkøbere kan og vil være med, siger hun i en skriftlig kommentar.

Tidligere på måneden viste tal fra Boligsiden, at boligpriserne i juli steg med det laveste i 2021.

Ifølge Mira Lie Nielsen skal prisstigningerne falde endnu mere til ro, før hun vil betegne situation på boligmarkedet som normal.

- Priserne på huse og lejligheder har fortsat lige lovlig høj fart nogle steder i landet.

- Det er godt, at antallet af bolighandler nu synes normaliseret - men vi mangler altså at se afkølingen for alvor slå igennem på priserne, siger hun.

/ritzau/