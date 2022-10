Bombe ved Femern Bælt er nu uskadeliggjort efter sprængning

Klokken 15.00 mandag eftermiddag boblede havet omkring Femern Bælt.

Det skyldes, at en 125 kilo tung bombe fra Anden Verdenskrig blev sprængt på 26 meters dybde.

Ifølge Femern A/S var sprængningen vellykket, og bomben er nu uskadeliggjort, oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

- Vi er glade for, at dybdebomben i dag er uskadeliggjort på kontrolleret vis, siger Jens Ole Kaslund, der er teknisk direktør i Femern A/S, i meddelelsen.

Bomben skulle sprænges for at gøre plads til en 18 kilometer lang tunnel mellem Danmark og Tyskland, der er kendt som Femern Bælt-tunnelen. Femern A/S er bygherrer på projektet.

Mandag eftermiddag var området omkring sprængningen spærret af for skibstrafik.

Afspærringen blev ophævet igen klokken 15.40.

I forbindelse med sprængningen blev der taget nye metoder i brug for at tage hensyn til livet i havet omkring sprængningen. Det skyldes, at sprængningsstedet lå i et Natura 2000-område.

Blandt andet blev der sendt lyde ud i havet forud for sprængningen, så sæler og marsvin ikke ville søge hen imod området.

Derudover blev der anvendt et såkaldt dobbelt boblegardin, der pustede luftbobler ud i vandet og dæmpede lyden. Det skulle mindske risikoen for, at dyr i nærheden fik høreskader.

Sprængningen skete i tæt samarbejde med de tyske myndigheder, fortæller Jens Ole Kaslund i pressemeddelelsen.

- På grund af nærheden til naturbeskyttelsesområdet og den tyske grænse havde vi på forhånd koordineret proceduren meget tæt med de ansvarlige tyske og danske myndigheder.

- En vigtig forudsætning for at begynde nedsænkningen af tunnelelementer fra 2024 er nu opfyldt, siger han.

Bomben blev opdaget i 2021 i forbindelse med grundige undersøgelser af havbunden, der blev foretaget af sikkerhedsmæssige årsager forud for opstarten af gravearbejderne til Femern Bælt-tunnelen.

Tunnelen skal efter planen stå klar i 2029.

/ritzau/