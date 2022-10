Bomber ved Sønderborg sprænges tidligst sidst på ugen

To bomber fra Anden Verdenskrig, der lørdag blev fundet på en mark ved Sønderborg, sprænges tidligst sidst på ugen.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

De to bomber, der hver vejer omkring 500 kilo, blev fundet lørdag ved middagstid. Siden har området være afspærret af politiet.

Mandag mødtes den lokale beredskabsstab på Politigården i Esbjerg for at drøfte de forskellige muligheder for at sprænge de to bomber.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det var nogle historieinteresserede personer, som fandt bomberne.

- Dem, der finder dem, er nogle personer, som har læst lidt historie og fundet frem til, at der er et bombefly, som er styrtet ned tæt på Sønderborg, sagde vagtchef Erik Lindholdt lørdag til Ritzau.

I stedet for et flyvrag fandt de to bomber og ringede til politiet.

Bomberne skulle ikke være farlige, men politiet har afspærret området og opfordrer folk til at holde sig væk.

- På grund af afspærringerne er det ikke muligt at se bomberne, lyder det i pressemeddelelsen.

Det vides endnu ikke, præcist hvornår bomberne sprænges, men der går altså nogle dage.

Lørdag fortalte vagtchefen, at politiet vil evakuere området, når det sker.

- Inden vi sprænger, vil der blive foretaget evakuering af folk, der bor inden for fareområdet, hvor der kan være en lille risiko. Der vil vi sørge for, at alle er evakueret, inden der sker noget, sagde Erik Lindholdt.

/ritzau/