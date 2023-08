Borgere kan henvende sig på mobil politistation efter skuddrab

Lørdagens skuddrab betyder, at Københavns Politi i den kommende tid vil have en øget tilstedeværelse på Christiania.

- Det betyder generelt, uanset om det er på Christiania eller andre steder i Københavns politikreds, at vi vil være mere synligt til stede, end vi måske ellers er, siger Simon Hansen, der er vicepolitiinspektør i Københavns Politi.

Det kan være med en mobil politistation, hvor borgerne kan henvende sig til politiet, fortæller han.

En sådan mobil station er blevet etableret ved Stjerneskibet på Christiania, hvor fem personer lørdag blev ramt af skud. Den ene - en 30-årig mand, som ifølge flere medier har tilknytning til rocker- og bandemiljøet - blev dræbt.

Det er ikke muligt for Simon Hansen at udtale sig om, hvor mange betjente der typisk arbejder på Christiania. Han kan heller ikke udtale sig om, hvorvidt antallet er øget som følge af lørdagens skuddrab.

For politiet handler det om at være mere synlige, siger han.

- Både så dem, der har en ond hensigt, kan se, at det kan ikke betale sig. Men det er lige så meget, og måske endnu vigtigere, for, at der er nogle borgere, som kan se, at vi er der, og at de kan komme hen og tale med os, siger han.

Ifølge Simon Hansen oplever politiet typisk, at folk gerne vil tale, når man er til stede med mobile politistationer.

Det kan være, hvis der er spørgsmål til politiet, eller hvis der er noget, nogle gerne vil fortælle om.

/ritzau/