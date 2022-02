Borgere lægger blomster for Mia og Oliver i Aalborg

En formodet drabssag og en drukneulykke har inden for ganske kort tid ramt Aalborg, og borgere i byen er påvirket af de to sager.

I den nordjyske by har folk derfor lagt blomster for savnede Mia Skadhauge Stevn samt 21-årige Oliver, som menes at være faldet i Limfjorden efter en bytur.

Det har de gjort ved en Netto på gaden Vesterbro, som er det sted, hvor Mia Skadhauge Stevn på videoovervågning sidst er set i live. Her steg hun ind i en mørk bil klokken 06.09 søndag 6. februar.

I sagen om den 22-årige kvinde har politiet sigtet to mænd for drab. De to mænd nægter sig skyldige.

Artiklen fortsætter under annoncen

Politiet mener, at dele af et lig fundet i Dronninglund Storskov er den savnede kvinde.

Man afventer dog fortsat undersøgelser, der blandt andet skal bekræfte, at der er tale om den 22-årige og fastslå dødsårsagen.

Den 21-årige mand betragtes af politiet som omkommet. Videomateriale viser, at han faldt i Limfjorden.

Det menes at være sket efter en bytur.

/ritzau/