Borgere venter over halvandet år på at komme til psykiater

Den gennemsnitlige ventetid, hvis man er henvist til en praktiserende psykiater, er halvandet år - 81 uger - viser tal fra hjemmesiden Sundhed.dk, som DR har trukket.

I 2018 var den gennemsnitlige ventetid på landsplan 23,6 uger.

Den længste ventetid findes i Region Midtjylland, hvor der er 122 ugers ventetid, hvilket svarer til omkring 2,3 år. For et år siden var ventetiden i samme region 78 uger.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) kalder det for "uacceptabelt", at ventetiderne er steget så meget. Men selv om hun gerne ville sætte ind med løsninger i hele landet med det samme, siger hun, at "vi må være realistiske".

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi skal over de kommende år uddanne flere psykiatere, og så skal vi sætte ind nu, så vi kan satse forebyggende, samtidig med at vi på den korte bane får udvidet behandlingskapaciteten i psykiatrien, siger hun.

Ventetiderne gælder for de borgere, der bliver henvist til en psykiater gennem deres praktiserende læge.

/ritzau/