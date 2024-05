Borgere vil med fakkeloptog sige fra over for våben og vold i Husum

Lokale indbyggere samles søndag aften i et fakkeloptog i Husum for at sende et signal om, at våben og vold ikke har nogen plads i bydelen, efter at en 15-årig blev knivdræbt onsdag eftermiddag.

Det fortæller initiativtager Tanwir Ahmad til Ritzau.

- Det er ikke første gang, at vi oplever sådan en episode i Husum. Episoderne kommer tættere og tættere på, de bliver grovere, og borgerne involveret i dem bliver yngre og yngre.

- Knivstikkeriet skete ved højlys dag på et offentligt tilgængeligt sted, hvor almindelige mennesker færdes. Der har vi et behov for lokalt i Husum at sige fra over for de her episoder, siger han.

Den 15-årige dreng blev dræbt ved busstoppestedet på Frederikssundsvej ud for Humlebjerg. Her ankom han med en bus, og da han stod af, blev han overfaldet og stukket i brystet med en kniv.

Den sårede dreng løb væk fra gerningsstedet og faldt om ved Åfløjen, som ligger i nærheden. Ifølge politiet var det en 14-årig dreng, som førte kniven.

Fredag blev en 15-årig dreng desuden varetægtsfængslet i sagen. Han er fængslet for grov vold.

/ritzau/