Borgeres henvendelser har ikke ført til nyt om forsvunden 15-årig

Nordjyllands Politi leder fortsat efter en 15-årig dreng, som forlod sin adresse i Aalborg fredag aften.

Politiet har modtaget flere henvendelser fra borgere, som mener at have set ham, men man har ikke haft held til at finde Mykyta endnu.

Det skriver kredsen på det sociale medie X lørdag aften lidt før klokken 20.

- Vi har lige nu flere patruljer i området, lyder det med henvisning til Visse, der er en forstad til Aalborg.

- Vi har dog stadig behov for, at borgere i området holder ekstra øje og kigger i skurer og baghuse, lyder det.

Politiet oplyser ikke, hvilke informationer borgerne specifikt har henvendt sig med.

Mykyta beskrives som 180 centimeter høj, spinkel af bygning, lys i huden og iført en mørk hættetrøje, mørke joggingbukser og sorte New Balance-sko.

/ritzau/