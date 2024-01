Borgmester forventer Nordic Waste betaler trods konkurs

Der har ingen kontakt været mellem jordrensningsvirksomheden Nordic Waste og Randers Kommune fredag, før virksomheden gik konkurs - og med al sandsynlighed har efterladt regningen hos skatteborgerne.

Det var derfor gennem pressen, at kommunen måtte konstatere konkursen.

Men borgmester i Randers Kommune, Torben Hansen (S), vil stadig have Nordic Waste til at betale for oprydningsarbejdet - trods konkursen.

Det siger han i en pressemeddelelse fra Randers Kommune.

- Jeg forventer fortsat, at virksomhedens ejere påtager sig ansvaret og betaler for de afværgeforanstaltninger og det oprydningsarbejde, vi lige nu har gang i. Der er ingen tvivl om, at de er skadevolder, siger Torben Hansen.

Randers Kommune vil derfor drøfte konkursen med Miljøstyrelsen og kommunens advokat.

Selv om Torben Hansen forventer, at Nordic Waste og ejerne bag vil betale regningen efter jordskreddet, så fortsætter kommunen arbejdet med at afværge miljøkatastrofen.

- Jeg kan forsikre alle om, at vi, så længe det er nødvendigt, fortsætter vores indsats for at holde jorden i skak og forhindre miljøkatastrofen, så der ikke skrider jord i åen eller ind i Ølst, siger Torben Hansen.

Cowi vurderer, at regningen i værste fald kan løbe op i en størrelsesorden på 2,2 milliarder.

Ritzau har forgæves forsøgt at få et interview med Torben Hansen.

Nordic Waste indgav fredag konkursbegæring efter sag om jordskred med forurenet jord ved Randers.

Siden december har virksomheden været ramt af jordskred. Det kan udvikle sig til en miljøkatastrofe, hvis den forurenede jord rammer Alling Å.

I midten af december forlod Nordic Waste selv opgaven med at få jordskreddet under kontrol. Det skete den 19. december. Siden har Randers Kommune stået med ansvaret.

Folketinget har afsat 205 millioner kroner som garanti til at håndtere miljøkatastrofen.

