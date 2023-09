Borgmester ønsker beredskab efter masseanholdelser ved fest

Københavns beskæftigelse- og integrationsborgmester, Jens-Kristian Lütken (V), reagerer på masseanholdelser på Amager lørdag i forbindelse med en eritreisk konflikt.

Han var tilfældigvis selv til stede ved konflikten, og satte kort tid efter sin forvaltning i gang med at se på mulige løsninger.

- Jeg har lige været i kontakt med min forvaltning, for det skal bremses med det samme. Vi må se, om vi kan få aktiveret et beredskab, som kan dæmme op for det her, siger han til Ritzau.

Han lægger vægt på, at denne slags eritreiske konflikter også er set i for eksempel Bergen og Stockholm for nylig.

- Der er et mønster, og det skal bremses. Det hører ingen steder hjemme med denne slags voldelige konflikter, siger han.

Han nævner gadeplansmedarbejdere og arbejde på Københavns ungdomsklubber som en del af en løsning.

- Vi skal sætte ind, hvis der er steder, hvor der er hotspots og vi skal se på, om vi kan få aktiveret et beredskab. Der skal også være en dialog med politiet om, hvad vi kan gøre.

Jens-Kristian Lütken kan ikke komme nærmere ind på, hvad et beredskab skal indeholde, og hvilke konkrete løsningsmuligheder han forestiller sig.

Der er lørdag ved 17-tiden 60 anholdte.

Det oplyser Trine Møller, politiinspektør ved Københavns Politi, til Ritzau.

Sammenstødet skyldes en eksisterende konflikt i det eritreiske miljø.

Risikoen for et sammenstød var derfor kendt af politiet, som allerede var til stede, da demonstranterne ankom til stedet omkring klokken 15.

Kort tid efter forsøgte de at trænge ind til festen, men blev stoppet af politiet.

I den forbindelse kastede flere af demonstranterne med sten efter politifolkene, som anvendte tåregas

