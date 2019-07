Børn af syge og ældre ikke-vestlige indvandrere presses af forældrenes plejebehov

Gruppen af ældre og syge med ikke-vestlig baggrund bor sjældent på plejehjem og er ifølge forsker blandt de mest ensomme og isolerede i landet. Det trækker store veksler på deres børn

I Danmark er der tradition for, at vi sender vores ældre på plejehjem, når de ikke længere kan klare sig selv. Men mange andre steder i verden er det ikke på samme måde kulturel praksis. Derfor tilfalder der ofte de pårørende, specielt voksne børn, et stort plejeansvar, når ikke-vestlige indvandrere her i landet bliver gamle.

Det fortæller Hanne Winther Frederiksen, ph.d. i rehabiliteringen af indvandreres hjertesygdomme og afdelingssygeplejerske på Indvandrermedicinsk Klinik på Hvidovre Hospital. Hun oplever i sit arbejde, at det slider på familien, når de skal tage sig af et ældre, ofte sygdomsramt, familiemedlem.

”Hvis man ser på plejeydelser i kommunerne, er brugen meget lavere for gruppen af flygtninge og indvandrere. Det er primært deres børn, der tager sig af dem,” siger hun.

Som Kristeligt Dagblad mandag kunne fortælle, er sundhedsvæsenet og plejesektoren ikke gearet til at tage sig af ældre ikke-vestlige indvandrere, og udfordringen ser ud til at blive større over de kommende år.

Der er lige nu omkring 26.000 ikke-vestlige indvandrere på 65 år eller derover i Danmark. I 2040 vil det tal ifølge en befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik være steget til 102.000.

”Det er ofte også de ældres børn, som er med til konsultationer, hvor der er brug for at oversætte. Og mange af de her patienter har altså, udover det daglige plejebehov i hjemmet, aftaler hos læger eller hospitaler hver eneste uge. Det er svært for børnene at balancere ved siden af et fuldtidsjob og måske også egne børn,” siger Hanne Winther Frederiksen.

Maria Kristiansen, lektor og forskningsgruppeleder ved Center for Sund Aldring på Københavns Universitet, fortæller, at ældre flygtninge og indvandrere er blandt den gruppe i landet, som er allermest ensomme og socialt isolerede.

”Der sidder en del alene rundt omkring, som ikke har det sociale og familiære netværk, de ville have haft i deres oprindelseslande,” siger Maria Kristiansen og forklarer, at der også er en del ældre indvandrere, der er blevet skilt og derfor er meget alene i dagligdagen.

Ifølge Maria Kristensen havde mange af de ældre indvandrere nok en lidt anden forventning til, hvordan deres alderdom ville tage sig ud:

”Dels fordi mange af dem rent sprogligt lever afgrænset fra resten af samfundet, og dels fordi den yngre generation er forholdsvist velintegreret og uddanner sig, arbejder, får børn og lever et typisk dansk børnefamilieliv, hvor man har travlt. Det kan være en stor byrde at tage sig af en ældre, som i virkeligheden burde få professionel pleje, selvom mange af de unge gerne vil hjælpe,” siger hun.

Maria Kristiansen peger på, at der er en tendens til, at integrationsindsatsen i høj grad handler om arbejdsmarkedet, og der derfor ikke er fokus på ældre indvandrere, som ikke længere er potentielle arbejdstagere.

”Kommunerne bør se på, hvordan de bedre kan inddrage flere med indvandrerbaggrund i de eksisterende tilbud. Jeg går ikke ind for, at man laver parallelle spor for nogle grupper mennesker, men at vi forsøger at skabe åbenhed i tilbuddene, så også indvandrere kan og vil deltage,” siger Maria Kristiansen og afslutter:

”Det er vigtigt i forhold til det enkelte menneske, men også for samfundet, hvis vi tænker i kroner og øre. Jeg tror, det bliver rigtig dyrt i fremtiden – hvor antallet af ældre med indvandrerbaggrund vil stige – hvis ikke vi får taget hånd om den her udfordring.”