Bornholmsk mand er død efter overfald med hobbykniv på værested

En 46-årig mand, der forleden blev overfaldet med kniv i Rønne, er afgået ved døden. Det oplyser politiet lørdag formiddag.

Manden blev ramt flere gange med en kniv mandag eftermiddag. Det skete på et kommunalt drevet værested for personer med misbrugsproblemer.

Kort efter forbrydelsen efterlyste politiet en navngiven 35-årig mand, der blev set køre fra stedet på en cykel.

Efter godt to døgns søgen blev manden anholdt i Østerlars onsdag. Dagen efter blev han stillet for en dommer i Retten i Rønne, og grundlovsforhøret endte med varetægtsfængsling i fire uger.

Tidligere har Bornholms Tidende skrevet, at de to mænd kendte hinanden.

Den anholdte nægter, at han havde til hensigt at dræbe den anden. Derimod har han erkendt, at han begik det, der i straffeloven kaldes grov og farlig vold, har Bornholms Tidende berettet.

Stikkene med kniven forklares ifølge forsvareren med, at han handlede i nødværge.

I retsmødet nægtede den 35-årige dog at svare på spørgsmål.

Hos Bornholms Politi ønsker man lørdag ikke over for Ritzau at svare på, om sigtelsen vil blive ændret til drab.

Våbnet var en hobbykniv. Det fortæller et vidne i sagen til Bornholms Tidende lørdag.

Vidnet beskriver i øvrigt offeret som en fin fyr, der var lidt af en enspænder. Offeret blev indlagt i kritisk tilstand mandag, men tidligt lørdag morgen - lidt før klokken fire - afgik han ved døden, oplyser Bornholms Politi på Twitter.

De pårørende er blevet underrettet.

/ritzau/