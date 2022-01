Bramsen havde helst været foruden FE-sag

Sagen om en mulig læk af hemmelige oplysninger fra Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) tog en ny drejning fredag, da det kom frem, at tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) også er sigtet for at have overtrådt straffeloven.

Det kan belaste samarbejdet med andre efterretningstjenester, og derfor havde forsvarsminister Trine Bramsen (S) også helt have været sagen foruden. Til TV 2 siger hun:

- Jeg ser selvfølgelig på den her sag med meget, meget stor alvor. Det er selvfølgelig ikke ønskværdigt at stå i sådan en situation, siger ministeren.

Bramsen bruger derfor alle kræfter på at sikre, at FE's arbejde er så upåvirket som muligt af virakken.

Hvordan sagen påvirker forholdet til andre landes efterretningstjenester, holder hun dog for sig selv.

- Jeg kommer ikke til at gå ind i konkrete forhold eller samarbejder, og jeg tror også, at der er forståelse for, at det kan jeg selvfølgelig ikke.

- Men det, der er væsentligt, er, at vi fortsætter med at levere et rigtigt godt arbejde, siger hun til TV 2.

Det er fortsat uklart, præcis hvad FE-chef Lars Findsen og Claus Hjort Frederiksen er sigtet for at have gjort, fordi sagen er behandlet for dobbeltlukkede døre.

Men vi ved, at de sammen med tre unavngivne personer er sigtet efter straffelovens paragraf 109, der handler om læk af statshemmeligheder.

