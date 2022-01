Bramsen: Ingen regering kan tvinge efterretningstilsyn til at tie

Forsvarsministeren har fået kritik for ikke først at få undersøgt kritik af FE til bunds bag lukkede døre.

Enhver regering ville være nødt til at reagere på de mistanker, som efterretningstilsynet præsenterede for forsvarsminister Trine Bramsen (S) i august 2020.

Og ingen regering ville kunne have tvunget tilsynet til at stoppe en planlagt orientering af offentligheden om de hovedresultater, som tilsynet havde fundet frem til i en særlig undersøgelse af Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Sådan lyder det i en skriftlig udtalelse fra Trine Bramsen efter kritik for hendes håndtering af FE-sagen. Det skriver Jyllands-Posten.

Kritikken lyder på, at Bramsen burde have forhindret, at Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) offentliggjorde en pressemeddelelse med en hård kritik af FE i august 2020, og at Bramsen offentliggjorde, at hun havde hjemsendt blandt andet FE-chef Lars Findsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sagen skulle i stedet være undersøgt til bunds bag lukkede døre, har kritikken lydt fra flere kilder ifølge Jyllands-Posten.

Kritikken er ifølge avisen fra Ditlev Tamm, professor i retshistorie og gennem ti år medlem af PET-kommissionen, efterretningshistoriker Hans Christian Bjerg, der gennem 27 år sad i tilsynet med efterretningstjenesterne, og Jørn Bro, tidligere souschef i Politiets Efterretningstjeneste i perioden 1965-77.

En kommission, der blev nedsat til at undersøge forløbet, frikendte siden Lars Findsen og andre chefer.

TET's kritik gik på, at FE skulle have givet urigtige oplysninger til netop tilsynet, og FE blev beskyldt for at have en uhensigtsmæssig legalitetskultur.

- Tilsynet stillede således grundlæggende spørgsmålstegn ved, om FE agerede inden for lovgivningens rammer. Enhver regering vil være nødt til at reagere på sådanne mistanker, lyder det fra Trine Bramsen.

Nogle dage inden, at kommissionens konklusion kom frem, blev Lars Findsen og tre andre dog anholdt og sigtet for lækage af højt klassificerede oplysninger. Findsen sidder fortsat varetægtsfængslet.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) afviste mandag, at regeringen har blandet sig i de sigtelser, der er blevet rejst i FE-sagen.

- Man rejser ikke sigtelser af politiske grunde. Politiet foretager efterforskning, og det er ikke noget, jeg blander mig i.

- Der er utrolig mange, som har kommenteret, og som jo af gode grunde ikke kan vide, hvad der faktisk foregår, sagde han.

/ritzau/