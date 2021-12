Branche: Historisk elauktion bør speede udbud af vind op

Branchedirektør Jan Hylleberg mener at udbuddet af havvindparken Thor bør mane til politisk eftertanke.

Det er aldrig sket før, at staten får penge for at lade et energiselskab opføre en vindmøllepark herhjemme.

I hvert fald ikke før onsdag middag.

Her vandt tyske RWE - i hård konkurrence med blandt andre Ørsted - retten til at opføre havvindmøller med en samlet kapacitet på 1 gigawatt ud for den jyske vestkyst.

Normalt har staten skullet betale energiselskaberne for at få mere grøn strøm, men denne gang flyder pengene den anden vej.

RWE forventes således at lægge 2,8 milliarder kroner for retten til at omdanne dansk vind til elektricitet.

Og det bør få konsekvenser for det tempo, som de danske havvindparker udbygges i. Det mener Jan Hylleberg, der er direktør for brancheforeningen Wind Denmark.

- Når der er så mange selskaber, der har været villige til at betale staten for at opføre havvindmøller, så skal vi gentænke modellen, som den ser ud i dag, siger han.

- I stedet for at udbyde parkerne én ad gangen må det kunne lade sig gøre at udbyde flere samtidig.

- Så kan flere komme til fadet, og så kan vi bedre udnytte de vindressourcer, vi har. Ikke kun til at dække vores eget forbrug, men også forbruget i andre lande, hvor de gerne vil sætte fart i den grønne omstilling, siger han.

Også Brian Vad Mathiesen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, mener, at man bør tage konsekvensen af den store interesse.

- Der er brug for at se på, hvordan man kan gennemføre udbuddene hurtigere, så man også kan agere hurtigere, når det viser sig, at efterspørgslen stiger mere end ventet, siger han.

Ifølge Brian Vad Mathiesen kan det ske ved, at man trimmer de administrative procedurer og for eksempel igangsætter VVM-undersøgelser, inden man har fundet en vinder af et udbud.

Og så handler det om, at man bliver endnu bedre til at afklare og kortlægge muligheder for at afsætte strømmen på andre markeder end det danske.

På samme måde bør fremtidige datacentre placeres tæt på de steder, hvor strømmen produceres, så man ikke skal transportere den alt for langt.

- Det ændrer ikke ved det fantastiske i, at det kan lade sig gøre at opføre havvindparker uden statsligt tilskud, men det betyder altså ikke, at statens rolle er udspillet, siger han.

/ritzau/