Brancheorganisation overvejer at anke PostNord-dom

Det vækker glæde hos organisationen ITD, at PostNord skal sende 490 millioner kroner retur, som EU-Kommissionen har stemplet som ulovlig statsstøtte.

Det var brancheorganisationen for den danske vejgodstransport, som tilbage i 2017 klagede over, at Danmark og Sverige skød flere penge i selskabet.

Der blev dog klaget over støtte med i nærheden af tre milliarder kroner. At der ikke skal betales mere retur, får ITD til at overveje at anke afgørelsen.

Det oplyser brancheorganisationen i en pressemeddelelse.

- Vi undrer os stadig over, at det resterende beløb kan godkendes som lovlig støtte.

- Vi har derfor bedt vores advokat granske afgørelsen og se, om den danner grundlag for yderligere tiltag fra vores side, siger direktør Carina Christensen.

PostNord skal betale cirka 195 millioner kroner tilbage til Danmark, som ejer 40 procent af selskabet. Sverige, der ejer 60 procent, får 295 millioner kroner retur.

/ritzau/