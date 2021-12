Brancheorganisationer vil frede natteliv og julefrokost

Smitten stiger i Danmark og Omikron-varianten er begyndt at sprede sig. Og på den baggrund vurderer sundhedsmyndighederne, at der er behov for flere coronatiltag.

Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm pegede på et pressemøde tirsdag på, at man blandt andet kan overveje at se på nattelivet, men understregede, at det er en politisk beslutning. Statsminister Mette Frederiksen varsler tirsdag aften på Facebook, at regeringen indkalder til pressemøde onsdag klokken 20.30 om netop nye coronatiltag.

Alligevel advarer erhvervsorganisationerne Dansk Erhverv og Horesta mod, at regeringen indfører restriktioner i nattelivet.

- Vi er meget bekymret for, at man begynder at lukke erhverv ned, som sikrer arbejdspladser, velstand og velfærd til danskerne.

- Hvis man kommer med eksempelvis tidsrestriktioner på, at nogle erhverv skal lukke på bestemte tidspunkter, så lukker man reelt set store dele af de erhverv, siger Brian Mikkelsen, direktør for Dansk Erhverv.

Coronaen smitter nemlig lige meget om klokken er 10, 02 eller 04, lyder det. Han vil derfor hellere have, at man bruger test, coronapas og mundbind endnu mere.

Og så skal flere have en vaccine, siger Brian Mikkelsen.

I Danmark er 76,2 procent af borgerne ifølge Statens Serum Institut færdigvaccineret. Brian Mikkelsen mener godt, at det tal kan blive endnu højere, hvis man får flere unge og nogle indvandrermiljøer til at tage vaccinen.

Horesta fremhæver, at det er børn og ældre, der driver smitten. Organisationen mener derfor også, at det vil være en fejl, hvis sundhedsmyndighederne vil begrænse smitten ved at lukke nattelivet og stoppe julefrokosterne.

- Vi undrer os grundlæggende over, at kikkerten er rettet mod restaurant- og nattelivet. Langt de fleste smittede er skolebørn, og derfor harmonerer det ikke med at kigge modt nattelivet, siger Horestas politiske redaktør, Kristian Nørgaard i en pressemeddelelse.

Søren Brostrøm pegede tirsdag på, at Omikron-varianten har potentiale til at være en superspreder til eksempelvis julefrokoster.

Ved en julefrokost i Viborg blev 69 af 150 deltagere efterfølgende konstateret positive med Omikron-varianten. Det er det største kendte eksempel på spredning af varianten ind til videre.

Kristian Nørgaard medgiver, at der har været events, hvor flere er blevet smittet.

Han mener dog også, at samfundet står et helt andet sted end ved sidste nedlukning, og at der ikke automatisk skal gribes til de samme værktøjer som sidst.

/ritzau/