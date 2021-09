Brand i København spærrer for trafik i indre by

En kraftig brand i et butikslokale i indre by i København betyder, at der er spærret for trafik i området ved Frederiksborggade og Nansensgade.

Det oplyser Hovedstadens Beredskab på Twitter.

Branden menes kort før klokken 13.00 torsdag at være under kontrol, og slukningen foretages blandt andet med flere røgdykkere.

Meldingen om branden i centrum af København kom kort før klokken 12.30, hvorefter brandfolk og politi rykkede ud til adressen.

Brandbilerne kom fra flere stationer, meddeler Hovedstadens Beredskab på Twitter. Her lyder det videre, at brandfolkene ved ankomst kunne konstatere en kraftig brand.

- Branden vurderes som under kontrol. Vi arbejder dog med konstruktionsbrand i etageadskillelsen. Frederiksborggade og Nansensgade er spærret for al trafik, skriver beredskabet.

Billeder fra stedet viser brandfolk foran en etagebygning, der har store sodskader på facaden.

Vinduer er smadret på første sal, mens de er helt væk i stueetagen.

Skaderne synes at gå helt op i fjerde sals højde.

Ingen personer er tilsyneladende kommet til skade.

- Pt. ingen melding om personskader. Vi regner med at blive på adressen i flere timer endnu, skriver Hovedstadens beredskab klokken 13.10.

Der har tidligere ligget en café i de udbrændte lokaler i bunden af hjørnebygningen.

Det er uvist, præcis hvornår trafikken i området ventes at kunne passere igen som normalt.

/ritzau/