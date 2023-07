Brand på elfærge undersøges - alle afgange mellem Als og Ærø aflyst

Færgeafgangene mellem Als og Ærø er aflyst ugen ud, fremgår det af Ærøfærgernes hjemmeside.

Aflysningerne kommer, efter at der tirsdag opstod brand på den eldrevne færge "Ellen".

Branden skyldes angiveligt et overophedet batteri.

Efter alarmen gik ved færgens batteripakke, vendte færgen om, fik tømt skibet og tilkaldt redning. Ingen kom noget til.

Artiklen fortsætter under annoncen

Rederiet, batterileverandøren og Søfartsstyrelsen arbejder nu på at finde ud af, hvad der er gået galt, skriver TV Syd.

Først skal Beredskabsstyrelsen dog give klarmelding om, at det er sikkert at bevæge sig ind i færgens batterirum.

Den første luftprøve har ikke vist tegn på giftholdig luft, og snart skal den anden prøve tages, skriver TV Syd.

Det ventes at ske senere onsdag.

Søfartsstyrelsen er ifølge tv-stationen til stede og følger sagen med stor opmærksomhed.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, når vi får sådan et uheld, for "Ellen" var firstmover, siger direktør for Ærøfærgerne Keld Markmann Møller til TV Syd.

- Vi skal lære af det her, så vi kan sikre os, at det ikke sker på de næste færger, vi bygger. Søfartsstyrelsen vil også gerne vide, hvad der er sket, for det er nyt område, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

"Ellen" sejlede sin første tur mellem Ærø og Als tilbage i august 2019.

Færgen har ifølge TV Syd kostet 224 millioner kroner at udvikle og bygge, hvoraf Ærø Kommune har betalt 105 millioner kroner.

Den eldrevne færge kan sejle op til 22 sømil - svarende til 40 kilometer - på én opladning. Det er syv gange længere end hidtil muligt for en elfærge, skriver TV Syd.

Passagerer, der skulle have sejlet fra Als til Ærø, har ifølge tv-stationen enten fået refunderet deres billetter eller er blevet ombooket til at sejle til Fyn og derefter videre til Ærø.

Der er lørdag indsat to ekstra afgange på ruten mellem Faaborg og Ærø, skriver rederiet på sin hjemmeside.

/ritzau/