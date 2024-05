Brand på kollegie blev sandsynligvis antændt med lighter og deodorant

En brand på et kollegieværelse i Grenaa i marts sidste år blev sandsynligvis antændt ved hjælp af en Hugo Boss-deodorantspray og en lighter.

Det viser de brandtekniske undersøgelser i sagen, som tirsdag gengives i Retten i Randers.

En 26-årig mand med syrisk baggrund er tiltalt for at have forsøgt at dræbe en 20-årig mand, der opholdt sig på værelset, ved at indebrænde manden.

Den tiltalte nægter sig skyldig i drabsforsøg og brandstiftelse.

Han har forklaret, at han indfandt sig på værelset, hvor hans søster bor. Hun var ved at blive overfaldet af en ”fremmed” mand, har den tiltalte forklaret.

Det fik ham til at gå til angreb mod manden og slå ud efter ham.

En helt anden udlægning af hændelsen har den 20-årige mand, der blev forbrændt.

Han har forklaret, at han befandt sig på værelset sammen med den tiltaltes søster, som han var kærester med.

Manden har også forklaret, at den 26-årige mand helt umotiveret gik til angreb og tog en deodorantspray, som blev antændt.

Politiet har på den baggrund iværksat et forsøg for at fastslå, om det teknisk er muligt at antænde en lignende brand ved hjælp af en lighter og en deodorantspray.

Nationalt Kriminalteknisk Center står bag forsøget, som er blevet videooptaget og afspilles i retten.

Videosekvensen viser en deodorantspray, der antændes og skaber en flamme på cirka 70 centimeter.

Det er med høj grad af sandsynlighed brandårsagen, konkluderes det.

Der er dog ikke fundet fingeraftryk på hverken deodorantspray eller lighter.

Flere personer på kollegiet blev evakueret, da branden udbrød.

Den 20-årige mand, der blev forbrændt på en fjerdedel af kroppen, blev med en lægehelikopter fløjet til behandling på Rigshospitalet.

Anklagemyndigheden har tiltalt den 26-årige for drabsforsøg og brandstiftelse og mener, at forbrydelsen helt eller delvist har et æresrelateret motiv.

Sagen nærmer sig sin afslutning i retten, og tirsdag kommer anklager og forsvarer med deres afsluttende bemærkninger.

Retten ventes at tage stilling til skyldsspørgsmålet i næste uge.

/ritzau/