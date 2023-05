Brand ved kræmmermarked - røgen kan ses i store dele af Aarhus

Torsdag aften lidt før klokken 20 er Østjyllands Brandvæsen rykket ud til Aarhus Kræmmermarked ved Tangkrogen, fordi der er brand i flere vogne.

Det skriver Østjyllands Brandvæsen i en opdatering på det sociale medie Twitter.

- Branden kan ses over store dele af Aarhus by. Giv plads til udrykningskøretøjerne, lyder det i tweetet.

Kort efter klokken 20 lyder det i en opdatering fra vagtchefen på Twitter, at branden er under kontrol.

Chef for Aarhus Kræmmermarked Claus Jonsbak Nielsen fortæller til TV 2 Østjylland, at det er flere toiletvogne, der har været brand i.

- Det drejer sig om brand i en toiletvogn, som har bredt sig til i alt tre-fire vogne.

- Heldigvis står toiletvognene ikke midt i markedsområdet, men på et fritliggende område på grus, siger kræmmermarkedschefen.

Han fortæller samtidig, at det var den brand, der gav store sorte røgskyer over havneområdet i Aarhus. Og at man fortsat ikke kender årsagen til branden.

/ritzau/