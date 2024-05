Brandfolk har fået kontrol over brand hos Novo Nordisk

En brand hos medicinalvirksomheden Novo Nordisk på Smørmosevej i Bagsværd er under kontrol, oplyser beredskabsdirektør Rasmus Storgaard fra Beredskab Øst ved en pressebriefing

- Status er, den brand, som vi fik melding om her klokken 10.40, den er nu bragt under kontrol. Og det er den ved hjælp af enheder fra store dele af Storkøbenhavn. Vi er i alt 70 brandfolk herude og mere end 20 brandbiler, siger beredskabschefen.

Novo Nordisk har oplyst til Ritzau, at branden opstod uden for en bygning, og herfra bredte den sig til en kontorbygning.

Det er ifølge Rasmus Storgaard lykkedes for brandfolkene at forhindre branden i at sprede sig til andre bygninger. Branden har raseret tagetagen og en tekniketage.

- Den underliggende etage med laboratorier og kontorer, den har vi formået at redde, siger han.

Novo Nordisk oplyser til Ritzau, at den ramte kontorbygning ikke var hovedbygningen på adressen. Virksomheden oplyser desuden, at alle aktiviteter i området forventes genoptaget torsdag.

Ingen personer kom til skade i forbindelse med branden.

Brandvæsnets arbejde på stedet fortsætter nogle timer endnu, for trods succesen med at hindre spredning af branden er skaderne omfattende.

- Tagetagen, som er stort set udbrændt, den er faldet ned på den underliggende etage. Det ligger nu som én stor bunke af brandtomt, og det ligger og ulmer, fortæller Rasmus Storgaard.

Brandvæsnet skal nu med kraner og entreprenørmaskiner i gang med at få det udbrændte fjernet for at sikre bygningens stabilitet og forhindre en eventuel sammenstyrtning.

/ritzau/