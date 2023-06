Brandfolk takker for en stille og næsten kedelig sankthansaften

De kommunale brandvæsener melder om en rolig sankthansaften og roser danskerne for at have fulgt restriktionerne omkring afbrænding:

- Vi vil gerne sige tusind tak for hjælpen til borgerne i Danmark, siger sekretariatschef Bjarne Nigaard fra Danske Beredskaber.

- Det har overordnet set været en rigtig stille og rolig - næsten kedelig - sankthansaften. Og når vi keder os, er det godt, fordi så sker der ikke meget i forhold til brand, siger han.

Der har været et midlertidigt bålforbud i sankthansdøgnet i store dele af landet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Flere steder gælder et afbrændingsforbud fortsat. Det drejer sig om Østjylland, Sydvestjylland samt dele af Vest- og Nordsjælland og Bornholm.

Brandfolkene plejer at have cirka dobbelt så mange udkørsler sankthansaften sammenlignet med en normal aften.

Men sådan gik det ikke i år.

- Vi har måske haft en smule mere travlt end en normal aften, men ikke meget. Det samlede indtryk er, at de reguleringer, der har været indført, har taget toppen af travlheden, siger Bjarne Nigaard.

Afbrændingsforbuddet blev indført, fordi naturen er knastør efter flere uger uden nævneværdig nedbør.

Selv om det midlertidige bålforbud nu er udløbet, er der fortsat afbrændingsforbud flere steder.

Det er de lokale beredskaber, der tager bestik af situationen og melder ud, hvornår de kan ophæves.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der er stadig rigtig god grund til at være påpasselig, hvis man bruger åben ild i naturen, de steder det er er tilladt, lyder det.

- Det er stadig knastørt derude, og vi har stadig høj til meget høj brandfare. Så selv om vi er kommet godt igennem sankthans, skal vi ikke bare læne os tilbage. For så risikerer vi, det løber fra os, siger sekretariatschefen.

Tørkeindekset hos Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) er lørdag opgjort til 9,6 på en skala, der går til 10.

Det tyder dog på, at vejret i næste uge bliver mere ustadigt med byger.

Mandag skal en koldfront med regn og byger passere landet vestfra, og i den forbindelse kan der lokalt komme torden, skriver DMI på sin hjemmeside.

/ritzau/