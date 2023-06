Brandmand får skærpet straf i landsretten for 55 påsatte brande

Lars Klyhn Johannsen, som er tidligere stationsleder på brandstationen i Egtved, får tirsdag skærpet sin straf til fire års fængsel for en lang række påsatte brande.

Det har Vestre Landsret afgjort, skriver Vejle Amts Folkeblad.

Den forhenværende brandmand har tidligere tilstået at have påsat 55 brande i og omkring Egtved i Sydjylland. Det skete over en periode på fire år.

Retten i Kolding mente, at det skulle koste den 51-årige mand tre års fængsel. Men landsretten var ifølge Vejle Amts Folkeblad enig med anklagemyndigheden i, at der var skærpende omstændigheder i sagen.

Anklagemyndigheden mente, at det måtte være skærpende, at der var tale om så mange brande, at flere var antændt tæt på bebyggelse, og at han havde en betroet stilling som brandmand og holdleder på Egtved Brandstation.

Oprindeligt var den 51-årige sigtet for 89 brande, men han tilstod kun 55 af dem, inden sagen skulle for i byretten. Derfor blev de resterende brande ikke inkluderet i sagen.

I sagen gik anklageren efter, at straffen skulle skærpes yderligere - det vil sige til mere end fire års fængsel. Forsvareren gik omvendt efter en mildere straf end de oprindelige tre år.

Men både forsvarer og anklager siger til Vejle Amts Folkeblad, at de er tilfredse med landsrettens afgørelse.

/ritzau/