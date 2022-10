Deltidsbrandmand og kolleger hædres for særlig indsats, da nordjysk gårdejer faldt ned i 25 meter dyb brønd.

Brandmand hædret for at redde kvæstet gårdejer op fra brønd

En nordjysk gårdejer blev i maj 2021 reddet op fra en 25 meter dyb brønd, som han var faldet ned i under reparation af sit vandværk.

Beredskabet, der stod for redningsaktionen, er fredag blevet hædret for indsatsen med tildelingen af Den Danske Redningsberedskabspris 2022.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra redningsberedskabsprisens sekretariat.

Dramaet fandt sted 4. maj 2021, da den 59-årige gårdejer faldt ned i brønden ved gården i Vesthimmerland.

Her stod han i vand til brystet og havde pådraget sig brud på ryggen og i skulderen.

Desuden var der fare for, at ilten nede i brønden slap op.

Redningsberedskabet blev aktiveret, og efter 75 minutter lykkedes det redningsfolk at redde gårdejeren op fra brønden.

Han var nedkølet og i store smerter, men i live.

Deltidsbrandmand Nicklas Rothe meldte sig, da det blev besluttet, at en af brandfolkene skulle fires ned i brønden for at hjælpe gårdejeren.

Brandmanden tilså gårdejeren og gav ham beroligende medicin.

Og da det ikke var muligt at hejse begge mænd op samtidig, blev brandmanden stående i brønden, mens den kvæstede blev hejst op.

Først da den nedkølede nordjyde var trukket op af brønden, blev wiren sendt ned i brønden igen, så også deltidsbrandmanden kunne hejses op.

Det var Nordjyllands Beredskabs chefgruppe, der havde indstillet Nicklas Rothe og hans kolleger fra Falck i Løgstør, Farsø og Aars samt en indsatsleder og tre vagtcentralmedarbejdere til at modtage prisen.

- Det var en utrolig vanskelig og risikabel redningsopgave, som de løste med fokus og omsorg for den tilskadekomne og pårørende. De fortjener den største anerkendelse for deres indsats, siger beredskabsdirektør Diana Sørensen.

Prisen uddeles hvert år til personer, der har ydet en særlig indsats i forbindelse med en redningsopgave.

Med prisen følger et beløb på 25.000 kroner.

/ritzau/