Brandoffer identificeret - alt tyder på en ulykke

Politiet har identificeret en person, som torsdag mistede livet i en brand i en lejlighed i Fredericia. Det drejer sig om en 69-årig kvinde, hvis pårørende er blevet underrettet, oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Lidt før klokken 08 torsdag morgen indgik en anmeldelse til alarmcentralen om en brand i en etageejendom på Lumbyesvej i Fredericia.

Brandvæsnet var hurtigt på stedet og fik slukket ilden. I lejligheden var en person, som var afgået ved døden.

Politiet kunne torsdag ikke oplyse identiteten på den afdøde. Men fredag meddeler Sydøstjyllands Politi, at der var tale om lejlighedens beboer, en 69-årig kvinde.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ingen andre beboere i ejendommen led nogen skade ved branden.

Sydøstjyllands Politi oplyste allerede torsdag, at der umiddelbart ikke var noget mistænkeligt i forbindelse med branden. Og fredag lyder meldingen da også, at de foreløbige undersøgelser peger i retning ad, at der er tale om en ulykke.

Politiet iværksætter nu en brandundersøgelse, hvor man vil forsøge at fastslå årsagen til branden. Ifølge Sydøstjyllands Politi er der tale om en rutinemæssig undersøgelse. Derudover skal den afdøde kvinde obduceres.

Sydøstjyllands Politi oplyser, at der ikke vil blive givet flere oplysninger til offentligheden om sagen.

/ritzau/