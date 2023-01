Brandvæsen og politi blev beskudt med fyrværkeri nytårsnat

Flere steder i landet blev brandvæsen beskudt med fyrværkeri nytårsnat.

Østjyllands Brandvæsen blev beskudt med fyrværkeri under udrykning til flere containerbrande i Rosenhøj i Aarhus-bydelen Viby.

Det skriver TV2 Østjylland, der fulgte brandvæsnets arbejde nytårsnat og var med i en af de biler, der blev beskudt.

Ifølge vagthavende operationschef hos Østjyllands Brandvæsen Thomas Reinholdt Jørgensen var der flere udrykninger til Rosenhøj i løbet af aftenen og natten.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi er derude nogle gange i løbet af aftenen uden problemer, men da vi bliver kaldt ud igen mellem klokken 00.30 og 01.00, bliver vi beskudt med fyrværkeri, siger han til mediet.

Kort efter forlod brandfolkene området.

- Vi tilkalder politiet, som kører med ind i området, siger Thomas Reinholdt Jørgensen.

Vagtchef Lars Bisgaard fra Østjyllands Politi oplyser, at politiet sendte tre hundepatruljer ud for at skabe ro, men at også de blev beskudt.

- Det gør vi kortvarigt, men det går hurtigt i sig selv, og da brandvæsenet kan køre ind igen, kører vi med og sikrer, at der er ro, siger Lars Bisgaard TV2 Østjylland.

I den konkrete situation var der ikke fare for, at ilden ville sprede sig, så brandfolkene kunne afvente, at der kom styr på situationen.

Thomas Reinholdt Jørgensen forklarer, at brandfolkene har udstyr på, der beskytter dem i den slags situationer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han understreger dog også, at han og kollegerne gerne vil have lov at arbejde uden frygt for at blive beskudt med fyrværkeri.

- Vi vil selvfølgelig helst, at det ikke sker, men vi ved også godt, at det kan ske, at folk bliver lige lovlig tændte. Vi ser det som drengestreger, og så trækker vi ud af området, indtil der falder ro på, siger han.

Også i Hedensted og Horsens er henholdsvis politi og brandfolk blevet beskudt med fyrværkeri. Det skriver TV Syd.

En gruppe unge mænd i alderen 15-18 år blev anmeldt for at skyde med fyrværkeri mod biler og huse i Hedensted, og da en politipatrulje nåede frem, affyrede en af gerningsmændene et bomberør mod patruljen.

Ingen kom til skade, men en af de unge er blevet anholdt og sigtet for at angribe offentlige myndigheder.

Ved en containerbrand i Horsens blev fire brandfolk også beskudt med bomberør, skriver TV Syd. Brandbilen fik mindre skader, men ingen brandfolk kom til skade.

/ritzau/