Brasilianere gør klar til at kopiere Novos succesmedicin

Novo Nordisk har lige nu svært ved at følge med efterspørgslen på diabetesmedicinen Ozempic og vægttabsmidlet Wegovy, der begge er baseret på det aktive stof semaglutid.

Men salget i Brasilien kan tage et kraftigt dyk i 2026, når Novos patent på semaglutid udløber.

Det giver andre mulighed for at kopiere den succesfulde medicin og sælge den i Brasilien, og det har en række brasilianske medicinalvirksomheder tænkt sig at gøre.

Faktisk er de allerede i fuld gang med forberedelserne. Det fremgår af en artikel fra mediet Globo, som Børsen har citeret.

Her siger Reginaldo Braga Acuri, der er formand for brancheorganisationen Farmabrasil Group, at flere af hans medlemmer allerede næste år vil begynde forberedelserne til at igangsætte en produktion af generiske og billigere versioner af Novo Nordisks medicin.

- De vil derfor være klar til at producere generiske midler, når patentet for semaglutid udløber i 2026. Og de generiske midler vil ligge til en lavere pris. Det er målet, siger han ifølge Børsen.

Novo Nordisk har søgt om at få sit patent på semaglutid forlænget i Brasilien, men ansøgningen blev afvist.

En af begrundelserne for afslaget var, at brasilianerne ifølge landets forfatning har ret til billig og tilgængelig medicinsk behandling.

/ritzau/