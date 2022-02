Brev til fængslet spionchef blev beslaglagt af politiet

Retsmøde i Københavns Byret om Lars Findsen drejer sig også om besøg og om et opsnappet brev.

Politiet har beslaglagt et brev, som en journalist har sendt til den varetægtsfængslede spionchef Lars Findsen, der er frihedsberøvet i et arresthus.

Det er kommet frem i forbindelse med et retsmøde fredag i Københavns Byret.

Her skal en dommer afgøre, om der er grundlag for at forlænge fængslingen, som har stået på siden 9. december, altså næsten to måneder.

Men forsvarerne for den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste vil også gerne have rettens afgørelse om andre emner.

- Vi ønsker en prøvelse af beslaglæggelsen af et brev fra Jens Beck til Lars Findsen, siger advokat David Neutzsky-Wulff.

Der er tale om et brev fra journalist Jens Beck Nielsen på Berlingske til den fængslede karrierejurist. Tilsyneladende vil forsvarerne have dommeren til at ophæve politiets beslaglæggelse.

Jens Beck Nielsen ønsker ikke over for Ritzau at oplyse noget om emnet i henvendelsen.

Også et spørgsmål om besøg til Lars Findsen er der ønske om at få behandlet i retsmødet.

- Det er ikke mit første punkt på dagsordenen, lyder det fra dommer Merete Engholm.

I retslokalet sidder repræsentanter fra i alt 13 medier, heriblandt The New York Times.

Tre civilklædte betjente er også til stede. To senede mænd med et alvorligt udtryk i ansigtet står ved døren. En tredje har taget plads skråt bag den stol midt i lokalet, hvor Lars Findsen sidder.

Den anden forsvarer, advokat Lars Kjeldsen, undrer sig og spørger, om man mener, at der er risiko for, at Lars Findsen vil flygte.

- Det er voldsomt intimiderende at have en politimand siddende lige bag sig, siger Kjeldsen, der beskriver betjenten som "kæmpestor".

Det ordnes, så Findsen tager plads ved sine forsvarere. Han har en paperback med sig. "Alt det lys vi ikke ser" af Anthony Doerr. At dømme efter ansigtsudtrykket virker han stærkt berørt af situationen.

Anklagerne kan ikke forstå protesten mod betjentene og deres placering.

- Lad os nu fokusere på sagen, dette sikkerhedsspørgsmål vil jeg ikke diskutere i et åbent retsmøde, siger vicestatsadvokat Torben Thygesen. Hans kollega følger op:

- Det er fuldstændig sædvanligt. Når der er en arrestant, så er der bevogtning, siger specialanklager Kia Reumert.

/ritzau/