Brite på dansk jord - erklærer sig uskyldig i bedrageri for ni milliarder

- Mark Patterson nægter sig skyldig.

Sådan siger advokat Henrik Stagetorn onsdag formiddag i Retten i Glostrup, hvor en af de tiltalte i det, der er blevet kaldt det største bedrageri mod det offentlige nogensinde, fremstilles for en dommer.

Den 52-årige Anthony Mark Patterson blev erklæret anholdt tirsdag aften klokken 21.22 efter udleveringen fra London til København.

Tiltalen om medvirken til bedrageri med refusion af udbytteskat blev rejst for næsten to et halvt år siden.

Næsten ni milliarder kroner blev suget ud af statskassen. Beløbet er helt præcist 8.956.710.111 kroner. Dertil kommer et forsøg på bedrageri på lidt over en halv milliard kroner.

I Storbritannien har Anthony Mark Patterson strittet imod en udlevering, men britiske domstole har godkendt de danske myndigheders krav.

Den kronragede og solbrændte mand er iført en mørkeblå trøje og blå cowboybukser.

Onsdagens retsmøde drejer sig om varetægtsfængsling. Den ene af de to anklagere, specialanklager Marie Tullin, beder om fængsling i fire uger.

Argumenterne er hensynet til folks retsfølelse. Og at Anthony Mark Patterson mistænkes for at ville stikke af fra den kommende straffesag, hvis han ikke er frihedsberøvet.

Efter planen ventes selve straffesagen at gå i gang 2. oktober og vil vare frem til midten af 2024.

Den hovedtiltalte i sagen, Sanjay Shah, er imidlertid endnu ikke blevet udleveret fra Dubai.

