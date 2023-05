Britisk centralbank hæver renten til højeste niveau i 15 år

Den britiske centralbank, Bank of England, har besluttet at hæve sin ledende rente med 0,25 procentpoint til 4,5 procent

Det skriver Bank og England i en pressemeddelelse.

Centralbanken har dermed hævet den ledende rente tolv gange i træk. Nu ligger den på det højeste niveau siden 2008.

- Tilbage i slutningen af 2021 lå renten i Storbritannien på rekordlave 0,1 procent. Bank of England har dermed hævet renten i et tempo, som vi ikke har set siden 1980’erne, skriver Kim Blindbæk, seniorøkonom i Sydbank, i en kommentar.

Inflationen i Storbritannien har holdt sig stædigt over ti procent de seneste måneder. Derfor havde flere økonomer også forventet, at centralbanken ville hæve renten igen.

I marts var inflationen i Storbritannien 10,1 procent på årsbasis. Det viser udviklingen i forbrugerpriserne i løbet af et år.

- Vi er nødt til at holde kursen for at sikre, at inflationen falder helt tilbage til målet om to procent, siger chefen for den engelske centralbank, Andrew Bailey, på et pressemøde umiddelbart efter rentemødet torsdag ifølge Reuters.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har briterne den højeste inflation i Vesteuropa.

Inflationen er gået hårdt ud over briternes købekraft, fordi lønningerne ikke er fulgt med priserne.

Men det kan også påvirke danske eksportvirksomheder. Det påpeger Allan Sørensen, der er cheføkonom i interesseorganisationen Dansk Industri.

- Rentestigninger og stilstand i britisk økonomi kan godt ende med at koste danske eksportvirksomheder nogle ordrer på det britiske marked, skriver han i en kommentar.

- Over det seneste år er eksporten til Storbritannien vokset langsommere end resten af verden.

Ifølge Allan Sørensen sælger danske virksomheder varer og tjenester for lidt over 100 milliarder kroner til Storbritannien.

Både den amerikanske centralbank, FED, og Den Europæiske Centralbank hævede deres ledende renter tidligere i maj.

Også herhjemme besluttede Nationalbanken at hæve renten for syvende gang i træk siden sommeren 2022. Det meddelte Nationalbanken den 4. maj.

