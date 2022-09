Britisk domstol: Sanjay Shahs partner skal udleveres i udbyttesag

Anthony Mark Patterson, der ligesom Sanjay Shah er tiltalt for svindel med dansk udbytteskat, skal udleveres til Danmark.

Det har domstolen Westminster Magistrates’ Court i London afgjort, skriver Politiken.

Tidligere på måneden afviste en domstol i Dubai at udlevere Sanjay Shah, der formodes at have hevet over ni milliarder kroner ud af den danske statskasse.

I Storbritannien har der samtidig udspillet sig en lignende tvist om udlevering i den store udbyttesag. Her har britiske Anthony Mark Patterson kæmpet mod udlevering.

Han har været løsladt mod kaution og ventet på afgørelsen om udlevering.

Mens Shah menes at have fået en personlig gevinst på cirka 7,2 milliarder kroner ved svindlen, er Patterson anklaget for selv at have fået cirka 134 millioner kroner.

/ritzau/