Britisk finansmand er tavs i retsmøde om udbytteskat

En britisk forretningsmand har onsdag taget plads i en dansk retssal som den første af de i alt ni udenlandske mænd, der er tiltalt for at have suget store beløb ud af statskassen i forbindelse med refusion af udbytteskat.

I Retten i Glostrup beder to anklagere i et grundlovsforhør dommeren om at varetægtsfængsle den 53-årige Guenther Klar frem til dom. Den ventes sidst på året.

Men den tiltalte er onsdag tavs.

- Guenther ønsker ikke at afgive forklaring om sagens faktiske omstændigheder, siger hans forsvarer, advokat Katrine Westhausen Gottlieb.

Iført en blå t-shirt og cowboybukser sidder den slanke mand med advokaten på sin ene side og en tolk på den anden.

"Yes" er stort set det eneste, han ytrer ved retsmødets begyndelse. Nemlig da dommeren beder ham bekræfte sin fødselsdag.

Tiltalen gælder bedrageri for 320 millioner kroner. Han nægter sig skyldig.

Siden februar sidste år har han siddet i fængsel i Belgien, hvor han af en domstol er fundet skyldig i et lignende bedrageri, som løb op i 164 millioner kroner. Dommen er anket.

Men i flere år har Guenther Klar også været interessant for danske myndigheders efterforskning, og derfor var danske politifolk tirsdag rejst til Belgien.

I lufthavnen i Bruxelles blev han formelt udleveret til Danmark, og klokken 12.40 blev han erklæret for anholdt, da han var ankommet til lufthavnen i Kastrup.

I retsmødet onsdag beder forsvareren om dørlukning, men det afvises af dommeren.

Først gennemgår en af anklagerne den 53-åriges karriere. Han har i flere år beskæftiget sig med skatteforhold som ansat i Deloitte, Shell og Enron Europe, viser det sig.

Under sin tid i den nederlandske bank ABN Amro beskæftigede han sig også med værdipapirhandel, og det var her, at han ifølge specialanklager Anders Møllmann mødte flere af de andre mænd, som siden er tiltalt i sagerne om udbytteskat.

Guenther Klar er på nuværende tidspunkt selvstændig. Det sidste job havde han i Solo Capital, som styres af Sanjay Shah - altså den mand, der har fået suverænt mest omtale i komplekset om udbytteskat. Shah opholder sig i Dubai og har ifølge anklagemyndigheden bedraget den danske statskasse for godt ni milliarder kroner.

Den 53-årige Klar ser ud til at blive den, der først får en dom i Danmark. Sagen er berammet fra oktober til december.

